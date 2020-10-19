عاجل

  • القانوع: حركة حماس مصرة على إنجاح مسار الشراكة الوطنية وتحقيق المصالحة لما له من أهمية كبيرة

  • حماس:نستغرب من تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح في ظل الأجواء الإيجابية السائدة

  • حماس: نحن ننتظر انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل لوضع الحوارات على الطاولة

  • حماس: حواراتنا واتصالاتنا مع حركة فتح مستمرة ولم تنقطع وسط أجواء من الإيجابية لتحقيق الشراكة الوطنية

  • السعودية: تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧(كورونا)⁩ و357 حالة شفاء وتسجيل 16 وفاة

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود

نابلس: مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة ووضعوا سياجاً حولها على قمة جبل النجمة الواقع في قرية جالود، جنوب شرق نابلس.

وأعرب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، عن خشيته من أن يكون نصب الخيمة خطوة لإنشاء بؤرة جديدة على جبل النجمة الذي يحاط بحقول الزيتون من جميع الجهات، وتصل عمر بعضها أكثر من سبعين عاما، وأصبحت مهددة بالاستيطان الجديد.

وبدأ المجلس القروي بالإجراءات القانونية لإخراج المستوطنين من قمة الجبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويقع جبل النجمة في منطقة أمنية لا يسمح الوصول اليها دون تصاريح خاصة من سلطات الاحتلال، وهي ذات المنطقة التي منعت سلطات الاحتلال مجلس جالود من شق طريق زراعية تمكن المزارعين الوصول الى أراضيهم بسهولة خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت تلك القوات حينها بمصادرة "الباجر" وما زالت تحتجزه الى الآن.

كما منعت المواطنين من استصلاح أراضيهم في تلك المنطقة بذريعة وقوعها في الأراضي المصنفة (ج).

وكان المستوطنون قد أحرقوا خلال العام الماضي أكثر من ألف شجرة في ذات المنطقة.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماماً بالغاً بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير

الرئيس عباس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماماً بالغاً بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير

الرجوب والعاروري يؤكدان مواصلة الحوار بين فتح وحماس والفصائل للتوصل لاتفاق وطني

الرجوب والعاروري يؤكدان مواصلة الحوار بين فتح وحماس والفصائل للتوصل لاتفاق وطني

الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم

الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان

مركز حقوقي يطالب باحترام التزامات فلسطين الدولية

مركز حقوقي يطالب باحترام التزامات فلسطين الدولية

(يديعوت أحرونوت): شائعات وفاة عريقات غير صحيحة وهو على قيد الحياة

(يديعوت أحرونوت): شائعات وفاة عريقات غير صحيحة وهو على قيد الحياة

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماماً بالغاً بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير

الرئيس عباس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماماً بالغاً بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير

الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم

الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان

نابلس: مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود

نابلس: مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود

مركز حقوقي يطالب باحترام التزامات فلسطين الدولية

مركز حقوقي يطالب باحترام التزامات فلسطين الدولية

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

مستوطنو (ياكير) يعرقلون عمل طاقم وفا في سلفيت

مستوطنو (ياكير) يعرقلون عمل طاقم وفا في سلفيت

منوعات

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

والد بوسي: &#34;بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام&#34;

والد بوسي: "بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام"

والد &#34;أديل&#34; يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

والد "أديل" يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: &#34;بهز الوسط&#34; فيفي عبده تعلن دعمها لـ &#34;سعد لمجرد&#34;

شاهد: "بهز الوسط" فيفي عبده تعلن دعمها لـ "سعد لمجرد"

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة &#34;بوسي&#34;

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة "بوسي"

التعليق الأول لـ&#34;شهيرة&#34; بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

التعليق الأول لـ"شهيرة" بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

عربي

الكويت: تسجيل 686 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: تسجيل 686 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تونس: فرض حظر للتجول ليلاً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

تونس: فرض حظر للتجول ليلاً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

&#34;المبادرة السودانية&#34;: ليس هنالك سبب يمنع قيام تطبيع علاقات مع إسرائيل

"المبادرة السودانية": ليس هنالك سبب يمنع قيام تطبيع علاقات مع إسرائيل

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام