دولي

إسرائيل: حزب (أزرق أبيض) يهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة

إسرائيل: حزب (أزرق أبيض) يهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
يلتئم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بـ (كنيست) بعد ظهر اليوم، لمناقشة مسألة الاستمرار في الائتلاف الحكومي من عدمه.

وهدد قطبا الحزب، الوزيران غابي اشكنازي، وافي نيسان كورن، بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة إذا لم يُحرز تقدم حتى نهاية الشهر الجاري، في القضايا الملحة مثل الميزانية والتعيينات وجلسات الحكومة. 

وأوضح أشكنازي في مقابلة مع موقع (واينت) الإخباري، أن الأمور لا تسير كما خُطط لها، وإذا لم يتغير ذلك، فسيحسم الأمر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ورد (ليكود) بالقول: إنه من المؤسف أن يلوح (أزرق أبيض)، بتهديد الانتخابات ونحن في خضم أزمة (كورونا).

وأضاف أنه يعتين على الحزب العودة إلى العمل من أجل الجمهور، وليس من أجل كسب أصوات في استطلاعات الرأي العام.

أخبار ذات صلة

فيروس (كورونا) يضرب البرلمان الإيطالي

فيروس (كورونا) يضرب البرلمان الإيطالي

بعد مقتل معلم التاريخ.. ماكرون: أطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة &#34;الإرهاب&#34;

بعد مقتل معلم التاريخ.. ماكرون: أطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة "الإرهاب"

الحزب الحاكم في ألمانيا يسعى لاختيار زعيم جديد بعد ميركل عبر التصويت الالكتروني

الحزب الحاكم في ألمانيا يسعى لاختيار زعيم جديد بعد ميركل عبر التصويت الالكتروني

استطلاعات إسرائيلية: تراجع (ليكود) ونتنياهو.. وعودة صاروخية لنفتالي بينت

استطلاعات إسرائيلية: تراجع (ليكود) ونتنياهو.. وعودة صاروخية لنفتالي بينت

الصحة التركية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا) منذ 8 مايو

الصحة التركية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا) منذ 8 مايو

الصحة الإسرائيلية: تشخيص 398 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: تشخيص 398 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة البريطانية تسجل نحو 17 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة البريطانية تسجل نحو 17 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

مستوطنو (ياكير) يعرقلون عمل طاقم وفا في سلفيت

مستوطنو (ياكير) يعرقلون عمل طاقم وفا في سلفيت

الوزير عساف يبحث مع وكيل وزارة الداخلية آليات التعاون المشترك

الوزير عساف يبحث مع وكيل وزارة الداخلية آليات التعاون المشترك

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

مصلحة مياه بلديات الساحل تقوم بتوزيع مادة هيبوكلورايت الصوديوم لكلورة مياه الشرب

مصلحة مياه بلديات الساحل تقوم بتوزيع مادة هيبوكلورايت الصوديوم لكلورة مياه الشرب

الحكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدانين بتهمة شهادة الزور

الحكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدانين بتهمة شهادة الزور

قوات الاحتلال تعتقل فتاتين من شارع صلاح الدين

قوات الاحتلال تعتقل فتاتين من شارع صلاح الدين

منوعات

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

والد بوسي: &#34;بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام&#34;

والد بوسي: "بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام"

والد &#34;أديل&#34; يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

والد "أديل" يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: &#34;بهز الوسط&#34; فيفي عبده تعلن دعمها لـ &#34;سعد لمجرد&#34;

شاهد: "بهز الوسط" فيفي عبده تعلن دعمها لـ "سعد لمجرد"

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة &#34;بوسي&#34;

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة "بوسي"

التعليق الأول لـ&#34;شهيرة&#34; بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

التعليق الأول لـ"شهيرة" بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

عربي

تونس: فرض حظر للتجول ليلاً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

تونس: فرض حظر للتجول ليلاً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

&#34;المبادرة السودانية&#34;: ليس هنالك سبب يمنع قيام تطبيع علاقات مع إسرائيل

"المبادرة السودانية": ليس هنالك سبب يمنع قيام تطبيع علاقات مع إسرائيل

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)