إسرائيل: حزب (أزرق أبيض) يهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة





وهدد قطبا الحزب، الوزيران غابي اشكنازي، وافي نيسان كورن، بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة إذا لم يُحرز تقدم حتى نهاية الشهر الجاري، في القضايا الملحة مثل الميزانية والتعيينات وجلسات الحكومة.





وأوضح أشكنازي في مقابلة مع موقع (واينت) الإخباري، أن الأمور لا تسير كما خُطط لها، وإذا لم يتغير ذلك، فسيحسم الأمر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ورد (ليكود) بالقول: إنه من المؤسف أن يلوح (أزرق أبيض)، بتهديد الانتخابات ونحن في خضم أزمة (كورونا).





وأضاف أنه يعتين على الحزب العودة إلى العمل من أجل الجمهور، وليس من أجل كسب أصوات في استطلاعات الرأي العام.



رام الله - دنيا الوطنيلتئم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بـ (كنيست) بعد ظهر اليوم، لمناقشة مسألة الاستمرار في الائتلاف الحكومي من عدمه.