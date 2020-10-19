شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس (كورونا)
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن الرئاسة الفلسطينية والحكومة ووزارة الصحة يتابعون الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات، والذي يعالج في مستشفى "هداسا عين كارم".

وأضافت في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة على (فيسبوك)، أن عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.

وأشارت الكيلة إلى أن د.عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس (كورونا)، مشددة على أن الوزارة على تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولاً بأول، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والتام.

ووصف مركز (هداسا) الطبي في إسرائيل اليوم الاثنين، حالة عريقات، بأنها أصبحت حرجة.

وأفاد المركز بأنه "بعد استقرار حالته خلال الليل، تدهور طرأ على صحة السيد صائب عريقات هذا الصباح وتعرف حالته الآن بأنها حرجة".

وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات، أمس الأحد، أن عريقات، المصاب بفيروس (كورونا)، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ 1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة.

وفي وقت سابق، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم نقل عريقات، إلى القدس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).

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