شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020
رام الله - دنيا الوطن
 قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 2.91% خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بالربع الثاني 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 127.61 خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بـ 124.00 خلال الربع الثاني 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية
وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً حاداً نسبته 4.54%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 134.48 خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بـ 128.64 خلال الربع الثاني 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة
وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 0.63%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 120.76 خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بـ 120.01 خلال الربع الثاني 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية
وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً حاداً نسبته 8.03%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 8.74%، متأثرةً بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 18.66%، وأسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 3.35%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.22%، وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان ارتفاعاً نسبته 6.49%، متأثرةً بارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 9.11%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 5.27%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 5.93%، وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 4.86% خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بالربع الثاني 2020.

وسجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.47%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط اللحوم ومنتجاتها بنسبة 5.49%، ونشاط الزجاج ومنتجاته بنسبة 3.12%، ونشاط منتجات الألبان بنسبة 1.96%، ونشاط الملابس الجاهزة بنسبة 1.39%، ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 1.22%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الاسمنت والجير والجبس بمقدار 3.60%، ونشاط منتجات طحن الحبوب بمقدار 3.35%، ونشاط منتجات المطاط والبلاستيك بمقدار 2.46%، ونشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمقدار 1.67%، ونشاط صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 1.60%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.02%.

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