مستوطنو (ياكير) يعرقلون عمل طاقم وفا في سلفيت

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

عرقل مستوطنون من مستوطنة (ياكير) المقامة على أراضي بلدة دير استيا شمال سلفيت، عمل طاقم وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أثناء تصويره لأراضٍ مهددة بالاستيلاء عليها.



وأفادت (وفا)، بأن حارس المستوطنة هاجم طاقم الوكالة وصاحب الأرض عامر أبو حجلة، والناشط رائد سلمان، واستدعى قوة من جيش الاحتلال، وفتح باب المستوطنة لعدد من المستوطنين الذين تجمهروا قرب بركة سباحة قاموا ببنائها قبل عدة أشهر في أرض أبو حجلة، وحاولوا الاعتداء على طاقم التصوير وأصحاب الأرض وطردوهم.



وحذر جيش الاحتلال الطاقم وصاحب الأرض بعد احتجازهم لأكثر من ساعة، من دخول المنطقة تحت ذريعة أنها منطقة عسكرية مغلقة.