الوزير عساف يبحث مع وكيل وزارة الداخلية آليات التعاون المشترك

الوزير أحمد عساف

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عسّاف، اليوم الاثنين، وكيل وزارة الداخلية السيد يوسف حرب، وبحثا آليات التعاون المشترك ما بين وزارة الداخلية ومؤسسة الأعلام الرسمي.



واستعرض وكيل وزارة الداخلية عمل الوزارة وما تقوم به من جهود في سبيل خدمة المواطنين في كافة أماكن تواجدهم في الضفة والقدس وقطاع غزة والشتات.



وبيّن حرب أن وزارة الداخلية عملت على افتتاح مكتب لها في مدينة بيرزيت، كما ستعمل خلال الفترة القادمة على افتتاح مكتب اخر في بلدة برطعة بمحافظة جنين وفي بلدة الظاهرية في الخليل كجزء من استراتيجية الوزارة التي تعمل بشكل دائم لتوصيل الخدمة لكافة أبناء شعبنا في معظم المناطق التي يمكن الوصول اليها، والمناطق البعيدة والمعزولة.



كما أشار حرب الى أهمية مركز خدمات الجمهور والذي سيتم افتتاحه في الأول من الشهر المقبل والذي سيساهم في حل الكثير من المشاكل العالقة للمواطنين ومعاملاتهم.



وبين وكيل وزارة الداخلية ان الوزارة وبالشراكة مع وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استحدثت نظامًا رقميًا لتسجيل المواليد والوفيات بهدف الربط بين المستشفيات ووزارة الداخلية وذلك من خلال التسجيل المباشر للمواليد والوفيات من المستشفى مباشرة، وان هذه الالية سيتم تطبيقها في مختلف المشافي في محافظات الضفة.



واشاد حرب بالدور الهام والمميز الذي تقوم به الهيئة والإعلام الرسمي بكافة طواقمه في محافظات الوطن ودوره في نقل الحقيقية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا .



بدوره أثنى عساف على أداء وزارة الداخلية ودورها الهام والفعال في خدمة أبناء شعبنا في كافة اماكن تواجده، مؤكداً أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على أتم الاستعداد لإنتاج أي برامج توعوية تتعلق بعمل وزارة الداخيلة.