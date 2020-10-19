سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة سلفيت اليوم الاثنين، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأضافت في تصريح نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أنه تم تسجيل أربع إصابات في "الزاوية" بواقع إصابتين، وسلفيت بواقع إصابة واحدة، و"ديراستيا" إصابة واحدة.