شؤون فلسطينية

مصلحة مياه بلديات الساحل تقوم بتوزيع مادة هيبوكلورايت الصوديوم لكلورة مياه الشرب

مصلحة مياه بلديات الساحل تقوم بتوزيع مادة هيبوكلورايت الصوديوم لكلورة مياه الشرب
رام الله - دنيا الوطن
قامت مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من "مؤسسة هيومن آبيل البريطانية " بتوزيع مادة هيبوكلورايت الصوديوم على كافة آبار ومصادر المياه في قطاع غزة، وذلك لكلورة مياه الشرب من أجل حمايتها من التلوث أثناء النقل والتوزيع في الشبكات المنتشرة في كافة مدن قطاع غزة.

حيث تواصل مصلحة المياه وبشكل دوري وبتمويل من العديد من العديد من المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في قطاع المياه بتعقيم كافة مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع بالإضافة الى تزويد العاملين في خدمات المياه والصرف الصحي
التابعين لمصلحة المياه وبلديات قطاع غزة بملابس وقائية من فايروس كورونا.

وتأتي هذه التدخلات في سياق برنامج مصلحة مياه بلديات الساحل الذي يهدف الى تعزيز الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وحماية العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي من مخاطر تفشي الوباء بالإضافة الى تمكينهم من ممارسة
أعمالهم لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف مناحي الحياة.

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