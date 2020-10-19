تونس: فرض حظر للتجول ليلاً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء







رام الله - دنيا الوطنفرضت الحكومة التونسية اليوم الاثنين، حظراً للتجول ليلاً، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، كإجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس (كورونا).وفوضت الحكومة وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، الولاة بفرض حظر التجول وفق الضرورة، بسبب (كورونا).وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، حتى يوم الاثنين، 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.