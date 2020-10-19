الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد.وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر إصابتها بفيروس (كورونا)، كما وتم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.