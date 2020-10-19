"التعليم العالي" تطلق مسابقة أفضل تصميم إبداعي لإعلان الاستقلال الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، مسابقة "أفضل تصميم إبداعي ومتميز ليوم إعلان استقلال الدولة الفلسطينية"، بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الشعور الوطني والانتماء والوعي لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي، وإبراز وتوثيق نضالات الشعب الفلسطيني من خلال استخدام وسائل فنية وتقنية حديثة.



وأشارت إلى أنه على الطلبة الراغبين بالمشاركة في المسابقة مراجعة عمادات شؤون الطلبة في مؤسساتهم، علماً أن آخر موعد للتقديم هو 4/11/2020.



وتأتي المسابقة مع اقتراب ذكرى إعلان الاستقلال الذي يصادف 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتستهدف طلبة أقسام التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة وجميع التخصصات ذات العلاقة في مؤسسات التعليم العالي.