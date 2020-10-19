المطران حنا: يجب العمل على تجاوز العقبات أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن المرحلة العصيبة التي نمر بها وما تتعرض لها القضية الفلسطينية من مؤامرات ومشاريع مشبوهة انما تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتوحيد الصفوف.



وقال: إن الفلسطينيين جميعاً ولا يستثنى أحد منهم على الاطلاق بكافة فصائلهم وانتماءاتهم الحزبية والفصائلية، يجب أن يوحدوا صفوفهم، لأن فلسطين هي أهم من أي انتماء فصائلي أو حزبي.





وشدد على أن وحدة الفلسطينيين هي قوة لهم في دفاعهم عن قضيتهم وفي دفاعهم عن القدس المستهدفة والمستباحة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: إنه يجب العمل وبخطوات حثيثة ومسؤولة على تجاوز العقبات امام المصالحة الوطنية.