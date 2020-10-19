شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: فتح بدأت تقتنع بأن معارضة الفصائل للسلطة ليس لأجل الوصول إلى الحكم

قيادي بحماس: فتح بدأت تقتنع بأن معارضة الفصائل للسلطة ليس لأجل الوصول إلى الحكم
جبريل الرجوب وصالح العاروري
خاص دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي: إن تمسك قيادة حركة فتح، بالمصالحة الوطنية، رغم الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية، يُشير إلى أن نهج فتح تغير كثيرًا بعدما اقتنعت أن الاحتلال الإسرائيلي لن يقدم أي شيء للفلسطينيين، وقيادة فتح تقول الآن إنه آن الأوان لملمة الصف الفلسطيني، ورفض أي تنازل يخص القضية الفلسطينية.

وأضاف القرعاوي لـ "دنيا الوطن: "باعتقادي أن القيادة الفلسطينية باتت مقتنعة أيضًا بأن الفصائل المعارضة لا تُعارض لأجل المعارضة، أو من أجل الوصول إلى الحكم، ولكن الفصائل جميعها ترفض أي تنازل عن الحقوق الوطنية".

وأشار إلى وجود توافق فصائلي واضح مع قيادة حركة فتح في العديد من القضايا، وبالتالي أصبحنا أقرب للوحدة من أي وقت مضى، على حد تعبيره.

وعن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح التي قال فيها: إن حركة فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول، أوضح القرعاوي أن حديث فتوح يؤسس لمرحلة مقبلة يمكن البناء عليها من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده، وحماس تنظر لتلك التصريحات بالعين الإيجابية، وسترد إيجابيًا على كل مقترح فيه خير للشعب الفلسطيني.

وفيما يخص رفض بعض الفصائل الفلسطينية اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس، واستبدالها باجتماعات يحضرها الكل الفلسطيني، قال القرعاوي: إن اللقاءات الثنائية لا تُغني أبدًا عن لقاءات جميع الأطراف، والأصل هو الاجتماعات العامة، لأن القضية الفلسطينية هي هم الكل الوطني، مستدركًا: "اذا حدث اجتماع ثنائي هنا أو هنالك، فهذا لا يعني استثناء بقية الفصائل".

  وعن دور جمهورية مصر العربية في ملف المصالحة الفلسطينية، ذكر أنه لا استغناء عن دور مصر في ملفات القضية الفلسطينية بما فيها المصالحة، وحدوث اجتماعات بين فتح وحماس في قطر وتركيا، لا يعني أن القاهرة أصبحت بعيدة عن المصالحة، بالعكس دورها ريادي.

وأضاف القرعاوي "المشاورات التي حدثت في بيروت ودمشق والدوحة وإسطنبول، تم وضع القاهرة في صورتها، لأنها الراعي الأساسي للمصالحة"، متابعًا: "ولكن في ذات الوقت يجب أن نؤكد أن كل جهد عربي أو دولي في صالح المصالحة يجب أن نذهب اليه، ومن مصلحة الشعب الفلسطيني أن يُقيم علاقاته الخاصة به".

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