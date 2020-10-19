نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من الضفة.



وقال نادي الأسير إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من مخيم العروب وهم: سليم مازن جوابرة، وقصي وسام البدوي، وتامر سامي البدوي.



ومن قلقيلية اعتقل الاحتلال كلاً من: حذيفة عبد الناصر غانم (21 عاماً)، وإبراهيم رشاد صوان (20 عاماً). فيما جرى اعتقال لمواطن من بيت لحم وهو عبد الهادي عارف حماد وهو أسير سابق.



يُضاف إلى المعتقلين محمد يحيى مطير وهو وأسير سابق من مخيم قلنديا، ومجد محمد مطير ، وفهمي محمد عدوان وكلاهما من بلدة العيزرية.