الاحتلال يهدم خيمة سكنية في الفارسية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خيمة سكنية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الخيمة التي هدمتها قوات الاحتلال في منطقة جسر أم عشيش بالفارسية، تعود للمواطن رداد حامد دراغمة.