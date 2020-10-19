بعد توقف بعضها.. معروف يكشف تطورات ملف المولدات الكهربائية البديلة بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف تطورات ملف المولدات الكهربائية البديلة المنتشرة بمناطق متفرقة من القطاع.



وقال في تصريحات لقناة (الأقصى)، بعد يومين من إيقاف بعضها: إن الجهات الحكومية وفي مقدمتها سلطة الطاقة، تتابع عن كثب ما يجري حالياً من توقف بعض المولدات التي تقدم خدمة الطاقة البديلة للمواطنين.



وأكد أن هناك مساعٍ ميدانية حثيثة تبذلها النيابة العامة ومعها الجهات الشرطية، مشيراً إلى أنه "ومنذ الأمس هناك العديد من المولدات عادت للعمل وفق العهد القانوني الذي وقعه أصحاب المولدات أمام النيابة العامة".



وشدد معروف على أنه من المفترض أن يكون اليوم جلسة للمحكمة للنظر في القضية ،حيث تسعى الجهات الحكومية لتنظيم هذ القطاع وتنظر بتوازن لتحقيق مصلحة لأصحاب المولدات وتحقيق مصلحة المواطن من خلال عدم الجور برفع الأسعار.



وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إن هناك العديد من الدراسات التي وضعت بناء على التقييم الميداني والاطلاع على تجربة أصحاب المولدات من خلال نقابة المهندسين، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة حكومية بعد قرار دخول قرار سلطة الطاقة حيز التنفيذ بما يخص التسعيرة والترخيص.



وأضاف: أن الملاحظات كانت في الفاقد الفني، علماً بأن الفاقد الفني عند البعض أقل بكثير مما حددته سلطة الطاقة ويمكن أن تعالج من خلال الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة.



وتابع معروف: أنه تم تشكيل لجنة فنية ممثلة عن سلطة الطاقة وأصحاب المولدات ونقابة المهندسين لدراسة الفاقد الفني وتحقيق المعادلة التي خلصت في معادلة الربح والخسارة، فيما اليوم سيصدر قرار المحكمة، وعلى أصحاب المولدات الالتزام بالقرار أياً كان.