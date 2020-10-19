شؤون فلسطينية

بعد توقف بعضها.. معروف يكشف تطورات ملف المولدات الكهربائية البديلة بالقطاع

بعد توقف بعضها.. معروف يكشف تطورات ملف المولدات الكهربائية البديلة بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف تطورات ملف المولدات الكهربائية البديلة المنتشرة بمناطق متفرقة من القطاع.

وقال في تصريحات لقناة (الأقصى)، بعد يومين من إيقاف بعضها: إن الجهات الحكومية وفي مقدمتها سلطة الطاقة، تتابع عن كثب ما يجري حالياً من توقف بعض المولدات التي تقدم خدمة الطاقة البديلة للمواطنين.

وأكد أن هناك مساعٍ ميدانية حثيثة تبذلها النيابة العامة ومعها الجهات الشرطية، مشيراً إلى أنه "ومنذ الأمس هناك العديد من المولدات عادت للعمل وفق العهد القانوني الذي وقعه أصحاب المولدات أمام النيابة العامة".

وشدد معروف على أنه من المفترض أن يكون اليوم جلسة للمحكمة للنظر في القضية ،حيث تسعى الجهات الحكومية لتنظيم هذ القطاع وتنظر بتوازن لتحقيق  مصلحة لأصحاب المولدات وتحقيق مصلحة المواطن من خلال عدم الجور برفع الأسعار.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إن هناك العديد من الدراسات التي وضعت بناء على التقييم الميداني والاطلاع على تجربة أصحاب المولدات من خلال نقابة المهندسين، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة حكومية بعد قرار دخول قرار سلطة الطاقة حيز التنفيذ بما يخص التسعيرة والترخيص.

وأضاف: أن الملاحظات كانت في الفاقد الفني، علماً بأن الفاقد الفني عند البعض أقل بكثير مما حددته سلطة الطاقة ويمكن أن تعالج من خلال الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة.

وتابع معروف: أنه تم تشكيل لجنة فنية ممثلة عن سلطة الطاقة وأصحاب المولدات ونقابة المهندسين لدراسة الفاقد الفني وتحقيق المعادلة التي خلصت في معادلة الربح والخسارة، فيما اليوم سيصدر قرار المحكمة، وعلى أصحاب المولدات الالتزام بالقرار أياً كان.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس

أسيران قاصران يسردان لهيئة الأسرى تفاصيل التنكيل بهما خلال عملية اعتقالهما

أسيران قاصران يسردان لهيئة الأسرى تفاصيل التنكيل بهما خلال عملية اعتقالهما

المطران حنا: يجب العمل على تجاوز العقبات أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية

المطران حنا: يجب العمل على تجاوز العقبات أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية

دبلوماسيّون من 17 دولة أوروبية يتجوّلون بقرى فلسطينيّة جنوب الخليل مهددة بتهجير سكّانها

دبلوماسيّون من 17 دولة أوروبية يتجوّلون بقرى فلسطينيّة جنوب الخليل مهددة بتهجير سكّانها

الديمقراطية: تأخرنا كثيراً في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

الديمقراطية: تأخرنا كثيراً في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الاحتلال يهدم خيمة سكنية في الفارسية

الاحتلال يهدم خيمة سكنية في الفارسية

خمسة أسرى استشهدوا مضربين.. تحذيرات من استشهاد الأسير الأخرس

خمسة أسرى استشهدوا مضربين.. تحذيرات من استشهاد الأسير الأخرس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أسيران قاصران يسردان لهيئة الأسرى تفاصيل التنكيل بهما خلال عملية اعتقالهما

أسيران قاصران يسردان لهيئة الأسرى تفاصيل التنكيل بهما خلال عملية اعتقالهما

المطران حنا: يجب العمل على تجاوز العقبات أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية

المطران حنا: يجب العمل على تجاوز العقبات أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية

دبلوماسيّون من 17 دولة أوروبية يتجوّلون بقرى فلسطينيّة جنوب الخليل مهددة بتهجير سكّانها

دبلوماسيّون من 17 دولة أوروبية يتجوّلون بقرى فلسطينيّة جنوب الخليل مهددة بتهجير سكّانها

الديمقراطية: تأخرنا كثيراً في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

الديمقراطية: تأخرنا كثيراً في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الاحتلال يهدم خيمة سكنية في الفارسية

الاحتلال يهدم خيمة سكنية في الفارسية

خمسة أسرى استشهدوا مضربين.. تحذيرات من استشهاد الأسير الأخرس

خمسة أسرى استشهدوا مضربين.. تحذيرات من استشهاد الأسير الأخرس

أكثر من 70 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم

أكثر من 70 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم

منوعات

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: &#34;بهز الوسط&#34; فيفي عبده تعلن دعمها لـ &#34;سعد لمجرد&#34;

شاهد: "بهز الوسط" فيفي عبده تعلن دعمها لـ "سعد لمجرد"

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة &#34;بوسي&#34;

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة "بوسي"

التعليق الأول لـ&#34;شهيرة&#34; بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

التعليق الأول لـ"شهيرة" بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

عربي

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رئيس الحكومة البريطانية يريد الاستقالة لأن راتبه لا يكفيه

رئيس الحكومة البريطانية يريد الاستقالة لأن راتبه لا يكفيه