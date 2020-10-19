أكثر من 70 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية من جنود الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فتحت “باب المغاربة” الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، لتأمين اقتحامات المستوطنين خلال الفترة الصباحية.



وأضافت المصادر أن 74 مستوطناً يصحبهم جنود الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى وتجوّلوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية.



وتأتي سياسات الاحتلال العنصرية بحق المقدسيين والمصليين، كجزء من مخططات تفريغ المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا.



يذكر أن مئات المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى خلال الأسابيع الماضية وفي فترة ما يسمى بـ"عيد العرش" اليهودي، بعد أن جددت "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد.



وطالبت جماعات الهيكل قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.



وشهدت مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً استمر لأسابيع بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا.



من جهتها دعت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات، عموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين.