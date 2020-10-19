"الصحة" بغزة: إصابات (كورونا) بالقطاع بإطار المنحنى المتوقع وندعو لأخذ التطعيم الخاص بالانفلونزا





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن هناك نجاحات مستمرة من أجل تصحيح منحنى الوباء، مشيراً إلى أن هذا الأمر منوط بمدى التزام المواطنين.



وأكد القدرة أنه حتى اللحظة تتركز الإصابات في شمال القطاع ومدينة غزة، بينما في محافظات الوسطى وخانيونس ورفح أعداد الإصابات فيها قليل.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: أنه في فصل الشتاء تتداخل الأعراض المرتبطة بالأنفلونزا الموسمية وأمراض جهاد التنفسي وتكون فرصة الإصابة بفيروس (كورونا) أكبر من الأوقات السابقة وقدرة انتشار الفيروس خلال هذه الفترة المقبل قد تكون كبيرة.



وشدد على أن التحولات لفيروس (كورونا) في العالم لا زالت مجهولة وهناك تخوفات مستمرة من هذه التحولات، لاسيما وان فصل الشتاء تكثر فيه الإصابات بالأنفلونزا الموسمية وتنشط فيه الفيروسات المختلفة



ودعا القدرة المواطنين (الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة)، الي أخذ التطعيم الخاص بالأنفلونزا الموسمية وهو متوفر حالياً لدى الصيدليات، ونعمل على توفيره خلال الفترة المقبلة في مراكز الرعاية الأولية.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزارته تتعامل بجدية خلال الفترة المقبلة بإجراءات الوقاية والسلامة، و"لا زلنا نلمس فئة من المواطنين غير ملتزمة بهذه الإجراءات".





وقال: "كلما كان هناك التزام، كلما كان هناك فرص أفضل للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر".



غزة - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة د. أشرف القدرة اليوم الاثنين: إن أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) التي يتم تسجيلها يومياً هي في إطار المنحنى المتوقع لدى وزارة الصحة.