طولكرم ...تسجيل وفاة بفيروس (كورونا) وارتفاع العدد الى 20

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أُعلن في مدينة طولكرم عن وفاة مواطن في الثالثة والسبعين من عمره متأثرا بإصابته بفيروس كورونا مما يرفع عدد الوفيات في المحافظة الى 20 منذ بدء الجائحة.



إلى ذلك افاد مراسل صوت فلسطين في طولكرم بإغلاق الجهات المختصة مدرسة حلمي حنون الاساسية العليا حتى مساء الخميس بسبب ظهور عدد من الاصابات في المدرسة كي يتمكن الطب الوقائي من اخذ العينات للحد من انتشار الفايروس.