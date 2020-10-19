عساف: تحركات جماهيرية مكثفة خلال الايام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ، إن الاحتلال يسعى لاستكمال خطة الضم في الميدان ، من خلال التوسيع الاستيطاني وبناء البؤر الاستيطانية وربط المستوطنات ببعضها ومصادرة الاراضي والتهجير القسري ، وهدم المنازل، مشيرا إلى أنه الايام المقبلة ستشهد تصعيدا لتحركات جماهيرية في مجال المقاومة الشعبية.



وأضاف عساف في حديث لاذاعة صوت فلسطين ، صباح اليوم الاثنين ، أنه يجري العمل على تشكيل لجان الحماية بشكل منظم لتوفير الحماية للمواطنين ، متوقعا نجاح ما يتم الحديث عنه حول تشكيل قيادة وطنية للمقاومة الشعبية .