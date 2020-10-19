فيديو.. اشتية: نستعد لمواجهة الفصل الثاني من تفشي فيروس (كورونا)



من جهة أخرى، قال اشتية: إن المسجد الأقصى المبارك يدخله الناس من بوابة أصحابه، وليس من بوابة الاحتلال، مشيراً إلى أنه "من المحزن أن تدخل بعض الوفود العربية من البوابة الإسرائيلية بينما يُمنع المصلون من الدخول للمسجد لأداء صلواتهم فيه".



وأضاف: توقيع البحرين أمس اتفاقاً مع إسرائيل يقدم جائزة مجانية للاحتلال ويفتح شهيته لقضم المزيد من الأراضي وإقامة المزيد من المباني الاستيطانية، ويضاعف من التحديات التي يوجهها الشعب الفلسطيني للخلاص والتحرر وإقامة دولته المستقلة



ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني، بإعلان خمس دول أوروبية رفضها للتوسع الاستيطاني، ونحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الذي يشكل ردا عمليا على مواصلة البناء الاستيطاني.



من جهة أخرى، أعرب اشتية عن تعازيه الحارة لعائلة الطفلين جود وكرم زاهدة، اللذين قضيا في حريق شب بمنزلهم في بيت لحم وتمنياتنا بالسلامة لشقيقتهما ووالديهما



وقال اشتية: يبحث مجلس الوزراء اليوم العديد من الملفات، منها المصادقة على وثيقة إعلان مشروع توليد الطاقة في مكب زهرة الفنجان، والمصادقة على عدة مشاريع في الطاقة المتجدده، ومستلزمات البنية التحتية لسلطة جودة البيئة وتعزيز سيادة القانون، وتعيين نائب لمحافظ سلطة النقد، ومناقشة مشروع جبل قرنطل.



وأضاف في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أنه طالما لم يتوفر اللقاح، بعد ليس أمامنا سوى مضاعفة حرصنا على التقيد الصارم بالتدابير الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.