(أونروا): برنامج التعلم عن بعد سيبدأ يوم السبت المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة عدنان ابو حسنة إن برنامج التعلم عن بعد سيبدأ يوم السبت المقبل، مضيفا ان دوام معلمي المرحلة الابتدائية في المدارس سيبدأ غدا الثلاثاء .



واضاف ابو حسنة في حديث لاذاعة صوت فلسطين،، صباح اليوم الاثنين، ان التعليم الوجاهي سيتضمن دوام الطلبة لمرحلتين من الساعة السابعه صباحا حتى 12 ظهرا والمرحلة الثانية من الساعة 12 ظهرا الى 5 مساءا ، مؤكدا ان وجود ازمة مالية وعجز يقدر ب 100 الى 120 مليون دولار يعيقها عن تادية خدماتها بشكل فعال.