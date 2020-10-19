جنين: الشرطة تعتقل 19 مطلوباً للعدالة وتضبط 11 مركبة غير قانونية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على 19 مطلوباً للعدالة، وضبطت 11 مركبة غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بالقبض على 19 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية وضبطت 11 مركبة غير قانونية في محافظة جنين.



وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم، وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على كافة المستويات.