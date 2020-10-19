عدد الحالات النشطة بفيروس (كورونا) ارتفع لـ(540) في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة ان عدد الحالات النشطية بفيروس كورونا وصل 540 بينها حالات في العناية المكثفة.



واضافت الاتيرة في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم، الاثنين، ان الفحوصات التي ترجيها وزارة الصحة لفيروس كورونا تقتصر على المخالطين ومن تظهر عليهم اعراض المرض بسبب نقص المسحات الطبية .