الشرطة: التحري بوفاة مواطن ببلدة الريحية جنوب الخليل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت النيابة العامة تحقيقاً فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بوفاة مواطن (46 عاماً) ببلدة الريحية، جنوب الخليل.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة يتعلق بوصول جثة مواطن (46 عاماً) إلى مستشفى يطا الحكومي، على الفور تحركت الشرطة والمباحث العامة الى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة.



وأضاف ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة والتي باشرت بالتحقيق في الحادثة حيث تم التحفظ على الجثة داخل المستشفى ليتم تحويلها إلى معهد الطب العدلي لمعرفة وتحديد سبب الوفاة .