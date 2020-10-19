سلطة الطاقة: اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا ستنهي انقطاع الكهرباء في رام الله والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم ان اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا الكهربائية ستخفف العبء على كهرباء القدس وسيسمح لها باعادة ترتيب أحمالها وانهاء انقطاع الكهرباء في رام الله والقدس، وبيت لحم مضيفا ان محطة صرة التي افتتحت قبل اسبوعين أنهت انقطاعات الكهرباء في محافظتي نابلس وطولكرم .



واضاف ملحم في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، بان رئيس الوزراء دعا في اجتماع معه لتنظيم قطاع الطاقة و انشاء شركة كهرباء وطنية واحدة لزيادة التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات بشكل افضل.