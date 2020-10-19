محافظ الخليل: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) و40 حالة ترقد في العناية المكثفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ الخليل جبرين البكري عن تسجيل ثلاث وفيات بفيروس كورونا في المحافظة اليوم



واضاف البكري في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، أن الوفيات الثلاث الجديدة كانت ترقد في العناية المكثفة ، مشيرا الى أن 40 حالة مصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في المشافي حالياً، مؤكدا أن وضع المشافي في المحافظة مستقر.



وأوضح البكري انه تم اغلاق مدرستين اعتبارا من صباح اليوم وحتى الاحد المقبل ليتسنى لطواقم الطب الوقائي لمحاصرة دائرة المخالطين، لافتا الى ان لجنة خاصة تتابع الاجراءات الصحية في المدراس.