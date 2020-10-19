شؤون فلسطينية

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف الهجمة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف الهجمة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
دعا المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية روحي فتوح المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الحقوقية، بالتحرك العاجل والسريع لتوفير حماية للشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم المستوطنين اليومية بحماية جيش الاحتلال، ووقف الهجمة الاسرائيلية الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية بعد مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، من خلال اتخاذ اجراءات على ارض الواقع ضد هذا القرار .  

وأدان فتوح في تصريح له اليوم": مصادقة الاحتلال على بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وقال، أنها انتهاكا للقانون الدولي، وأن وجود المستوطنات غير شرعي حسب قرار مجلس الامن 2334، والذي يؤكد عدم شرعية انشاء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية المحتلة  منذعام 1967.

وأضاف فتوح ان تصعيد الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنيين بحق الفلسطينيين اثناء قطفهم لثمار الزيتون، والاعتداءات على شجرة الزيتون، تأتي بدعم من الحكومة الاسرائيلية  والتي تستغل انشغال العالم بالوضع الصحي والاقتصادي لتكثيف استيطانها وضم المزيد من الاراضي، تنفيذا لخطة الضم.

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