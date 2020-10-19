شؤون فلسطينية

قيادي بـ "المنظمة": حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة والانتخابات والموظفين

قيادي بـ "المنظمة": حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة والانتخابات والموظفين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب (فدا)، صالح رأفت، عن أمله بأن توافق حركة حماس على إجراء الانتخابات حتى يصدر المرسوم الرئاسي بتحديد موعد لإجرائها في قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن حركة حماس لديها مطالب جديدة بشأن موضوع المصالحة والانتخابات، وموضوع الموظفين الذي تعمل عليه الحكومة بشكل متساوٍ ما بين الضفة وغزة.

وتابع رأفت "من الواضح أن هناك مشكلة داخل حركة حماس نفسها حول موضوع المصالحة والانتخابات"، مجدداً تأكيد موقف فصائل منظمة التحرير حول أهمية إجراءات الانتخابات.

من جهة أخرى، بيّن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه يتم الآن العمل على تشكيل لجان للقيادة الوطنية الموحدة في جميع انحاء الوطن بما يشمل القوى السياسية والمجالس البلدية والمخيمات والمؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية المستقلة حتى نستطيع تعبئة شعبنا في مواجهة كل المشاريع الاستعمارية الاستيطانية.

واكد رأفت في ذات الإطار أنه جار العمل الآن لتنفيذ ذلك على الأرض، حيث تتابع مجمل الفصائل اجتماعاتها من اجل استكمال عملية التشكيل واستنهاض شعبنا ليقاوم كل المخططات الاحتلالية عبر اشكال المقاومة الشعبية.

أخبار ذات صلة

سلطة الطاقة: اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا ستنهي انقطاع الكهرباء في رام الله والقدس

سلطة الطاقة: اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا ستنهي انقطاع الكهرباء في رام الله والقدس

&#34;الخارجية&#34;: اهتمام دولي كبير بمبادرة الرئيس عباس بالدعوة لعقد مؤتمر للسلام

"الخارجية": اهتمام دولي كبير بمبادرة الرئيس عباس بالدعوة لعقد مؤتمر للسلام

محافظ الخليل: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) و40 حالة ترقد في العناية المكثفة

محافظ الخليل: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) و40 حالة ترقد في العناية المكثفة

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف الهجمة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف الهجمة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

صور.. وقف مصنع عصير عن العمل وإتلاف 750 كجم مواد غذائية في خانيونس

صور.. وقف مصنع عصير عن العمل وإتلاف 750 كجم مواد غذائية في خانيونس

&#34;الصحة&#34; بغزة: حالة وفاة و77 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: حالة وفاة و77 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

نابلس: مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين في دير الحطب بالمياه العادمة

نابلس: مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين في دير الحطب بالمياه العادمة

خالد: الأزهر يغضب للفلسطينيين وحكومة البحرين تحتفل بعلاقات رسمية مع الاحتلال

خالد: الأزهر يغضب للفلسطينيين وحكومة البحرين تحتفل بعلاقات رسمية مع الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة: اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا ستنهي انقطاع الكهرباء في رام الله والقدس

سلطة الطاقة: اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا ستنهي انقطاع الكهرباء في رام الله والقدس

&#34;الخارجية&#34;: اهتمام دولي كبير بمبادرة الرئيس عباس بالدعوة لعقد مؤتمر للسلام

"الخارجية": اهتمام دولي كبير بمبادرة الرئيس عباس بالدعوة لعقد مؤتمر للسلام

محافظ الخليل: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) و40 حالة ترقد في العناية المكثفة

محافظ الخليل: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) و40 حالة ترقد في العناية المكثفة

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف الهجمة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف الهجمة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

صور.. وقف مصنع عصير عن العمل وإتلاف 750 كجم مواد غذائية في خانيونس

صور.. وقف مصنع عصير عن العمل وإتلاف 750 كجم مواد غذائية في خانيونس

نابلس: مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين في دير الحطب بالمياه العادمة

نابلس: مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين في دير الحطب بالمياه العادمة

خالد: الأزهر يغضب للفلسطينيين وحكومة البحرين تحتفل بعلاقات رسمية مع الاحتلال

خالد: الأزهر يغضب للفلسطينيين وحكومة البحرين تحتفل بعلاقات رسمية مع الاحتلال

85 يوما على إضرابه: الأسير الأخرس يصل لمرحلة الخطر الشديد

85 يوما على إضرابه: الأسير الأخرس يصل لمرحلة الخطر الشديد

منوعات

شاهد: &#34;بهز الوسط&#34; فيفي عبده تعلن دعمها لـ &#34;سعد لمجرد&#34;

شاهد: "بهز الوسط" فيفي عبده تعلن دعمها لـ "سعد لمجرد"

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة &#34;بوسي&#34;

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة "بوسي"

التعليق الأول لـ&#34;شهيرة&#34; بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

التعليق الأول لـ"شهيرة" بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

عربي

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رئيس الحكومة البريطانية يريد الاستقالة لأن راتبه لا يكفيه

رئيس الحكومة البريطانية يريد الاستقالة لأن راتبه لا يكفيه

مبعوث ترامب: على السعودية اتخاذ قرار التطبيع مع إسرائيل

مبعوث ترامب: على السعودية اتخاذ قرار التطبيع مع إسرائيل