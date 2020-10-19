قيادي بـ "المنظمة": حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة والانتخابات والموظفين

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب (فدا)، صالح رأفت، عن أمله بأن توافق حركة حماس على إجراء الانتخابات حتى يصدر المرسوم الرئاسي بتحديد موعد لإجرائها في قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن حركة حماس لديها مطالب جديدة بشأن موضوع المصالحة والانتخابات، وموضوع الموظفين الذي تعمل عليه الحكومة بشكل متساوٍ ما بين الضفة وغزة.



وتابع رأفت "من الواضح أن هناك مشكلة داخل حركة حماس نفسها حول موضوع المصالحة والانتخابات"، مجدداً تأكيد موقف فصائل منظمة التحرير حول أهمية إجراءات الانتخابات.



من جهة أخرى، بيّن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه يتم الآن العمل على تشكيل لجان للقيادة الوطنية الموحدة في جميع انحاء الوطن بما يشمل القوى السياسية والمجالس البلدية والمخيمات والمؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية المستقلة حتى نستطيع تعبئة شعبنا في مواجهة كل المشاريع الاستعمارية الاستيطانية.



واكد رأفت في ذات الإطار أنه جار العمل الآن لتنفيذ ذلك على الأرض، حيث تتابع مجمل الفصائل اجتماعاتها من اجل استكمال عملية التشكيل واستنهاض شعبنا ليقاوم كل المخططات الاحتلالية عبر اشكال المقاومة الشعبية.