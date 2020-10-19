صور.. وقف مصنع عصير عن العمل وإتلاف 750 كجم مواد غذائية في خانيونس

قال فريق الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين: إنه نفذ جولة رقابية، في محافظة خانيونس.





وشملت الجولة 15 منشأه غذائية لتفقد سلامة وصلاحية المواد الغذائية، تم خلال الجولة إيقاف مصنع عصير عن العمل لنقص بالشروط الصحية.





وتم إتلاف 700 كجم تمور تم التحفظ على كمية مسبقاً لحين عملية الفرز، و كما تم إتلاف 50 كجم، مواد غذائية مختلفه أخرى.





كما وتم سحب عينات غذائية للفحص المخبري، و أثناء الجولات يتم التأكيد والإشراف على تطبيق الشروط الصحية الأساسية والإجراءات الوقائية خاصة في ظل جائحة (كورونا).

















رام الله - دنيا الوطن