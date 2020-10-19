الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة الجمارك الأردنية وادارة مكافحة المخدرات في بيان مشترك اليوم عن احباطهما لاكبر محاولة تهريب لمادة الكوكائين المخدرة منذ بداية هذا العام، ضبطا خلالها 48 كغم من تلك المادة المخدرة، وضُبط شخصان تورطا في تلك القضية.ووفق موقع قناة (رؤيا) الأردنية، فقد وردت معلومات لدائرة الجمارك الاردنية وادارة مكافحة المخدرات تُفيد نية احد الاشخاص احضار طرد بريدي عبر مطار الملكة علياء الدولى يحوي كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث جرى بمتابعة التحقيقات تحديد الطرد البريدي وضبطه وبتفتيشه عثر داخله على 48 كغم من مادة الكوكائين المخدرة أُخفيت بطريقة سرية داخله .وأوضح البيان أن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا من خلال متابعة التحقيقات من تحديد هوية شخصين تورطا في القضية وجرت مداهمتهما وضبطهما ، وبالتحقيق معهما اعترفا بمحاولة تهريب تلك الكمية من المواد المخدرة ونيتهما اعادة تهريبها مرة اخرى لإحدى الدول المجاورة وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة.وفي بيان آخر، قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان دوريات مكافحة التهريب في منطقة الأزرق ضبطت (14) كف حشيش بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وقد تم تسليم المضبوطات والمهربين لمديرية مكافحة المخدرات لاجراء المقتضى القانوني.كما قامت كوادر مكافحة التهريب وضمن جولاتها وحملاتها التفتيشية بضبط أجهزة خلوية مهربة بواقع (113) في العاصمة عمان، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتحويل المهربين إلى المدعي العام المختص.وتهدف هذه الحملات إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة وتحقيق العدالة في الاسواق وزيادة وعي المواطنين والتجار باضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني.وأضاف الناطق الاعلامي ان الدائرة تعمل على حماية القطاعات التجارية الملتزمة من خلال خطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة والرفع من سوية الاقتصاد الوطني ويتطلب ذلك فرض رقابة جمركية على الاسواق، متمنين على جميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية مهربات من خلال الارقام المخصصة.