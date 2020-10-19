عربي

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة الجمارك الأردنية وادارة مكافحة المخدرات في بيان مشترك اليوم عن احباطهما لاكبر محاولة تهريب لمادة الكوكائين المخدرة منذ بداية هذا العام، ضبطا خلالها 48 كغم من تلك المادة المخدرة، وضُبط شخصان تورطا في تلك القضية.

ووفق موقع قناة (رؤيا) الأردنية، فقد وردت معلومات لدائرة الجمارك الاردنية وادارة مكافحة المخدرات تُفيد نية احد الاشخاص احضار طرد بريدي عبر مطار الملكة علياء الدولى يحوي كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث جرى بمتابعة التحقيقات تحديد الطرد البريدي وضبطه وبتفتيشه عثر داخله على 48 كغم من مادة الكوكائين المخدرة أُخفيت بطريقة سرية داخله .

وأوضح البيان أن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا من خلال متابعة التحقيقات من تحديد هوية شخصين تورطا في القضية وجرت مداهمتهما وضبطهما ، وبالتحقيق معهما اعترفا بمحاولة تهريب تلك الكمية من المواد المخدرة ونيتهما اعادة تهريبها مرة اخرى لإحدى الدول المجاورة وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة.

وفي بيان آخر، قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان دوريات مكافحة التهريب في منطقة الأزرق ضبطت (14) كف حشيش بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وقد تم تسليم المضبوطات والمهربين لمديرية مكافحة المخدرات لاجراء المقتضى القانوني. 

كما قامت كوادر مكافحة التهريب وضمن جولاتها وحملاتها التفتيشية بضبط أجهزة خلوية مهربة بواقع (113) في العاصمة عمان، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتحويل المهربين إلى المدعي العام المختص.

وتهدف هذه الحملات إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة وتحقيق العدالة في الاسواق وزيادة وعي المواطنين والتجار باضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضاف الناطق الاعلامي ان الدائرة تعمل على حماية القطاعات التجارية الملتزمة من خلال خطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة والرفع من سوية الاقتصاد الوطني ويتطلب ذلك فرض رقابة جمركية على الاسواق، متمنين على جميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية مهربات من خلال الارقام المخصصة.




أخبار ذات صلة

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

للمرة الأولى.. طائرة ركاب إماراتية تهبط بمطار تل أبيب قادمة مباشرة من أبوظبي

للمرة الأولى.. طائرة ركاب إماراتية تهبط بمطار تل أبيب قادمة مباشرة من أبوظبي

رئيس الحكومة البريطانية يريد الاستقالة لأن راتبه لا يكفيه

رئيس الحكومة البريطانية يريد الاستقالة لأن راتبه لا يكفيه

مبعوث ترامب: على السعودية اتخاذ قرار التطبيع مع إسرائيل

مبعوث ترامب: على السعودية اتخاذ قرار التطبيع مع إسرائيل

رئيس الموساد يكشف الدولة العربية الأقرب للتطبيع مع إسرائيل

رئيس الموساد يكشف الدولة العربية الأقرب للتطبيع مع إسرائيل

إسرائيل توجه طلباً رسمياً للبحرين لفتح سفارة في المنامة

إسرائيل توجه طلباً رسمياً للبحرين لفتح سفارة في المنامة

الملك سلمان يُصدر أوامر جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

الملك سلمان يُصدر أوامر جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة: اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا ستنهي انقطاع الكهرباء في رام الله والقدس

سلطة الطاقة: اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا ستنهي انقطاع الكهرباء في رام الله والقدس

&#34;الخارجية&#34;: اهتمام دولي كبير بمبادرة الرئيس عباس بالدعوة لعقد مؤتمر للسلام

"الخارجية": اهتمام دولي كبير بمبادرة الرئيس عباس بالدعوة لعقد مؤتمر للسلام

محافظ الخليل: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) و40 حالة ترقد في العناية المكثفة

محافظ الخليل: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) و40 حالة ترقد في العناية المكثفة

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف الهجمة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف الهجمة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

صور.. وقف مصنع عصير عن العمل وإتلاف 750 كجم مواد غذائية في خانيونس

صور.. وقف مصنع عصير عن العمل وإتلاف 750 كجم مواد غذائية في خانيونس

نابلس: مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين في دير الحطب بالمياه العادمة

نابلس: مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين في دير الحطب بالمياه العادمة

خالد: الأزهر يغضب للفلسطينيين وحكومة البحرين تحتفل بعلاقات رسمية مع الاحتلال

خالد: الأزهر يغضب للفلسطينيين وحكومة البحرين تحتفل بعلاقات رسمية مع الاحتلال

85 يوما على إضرابه: الأسير الأخرس يصل لمرحلة الخطر الشديد

85 يوما على إضرابه: الأسير الأخرس يصل لمرحلة الخطر الشديد

منوعات

شاهد: &#34;بهز الوسط&#34; فيفي عبده تعلن دعمها لـ &#34;سعد لمجرد&#34;

شاهد: "بهز الوسط" فيفي عبده تعلن دعمها لـ "سعد لمجرد"

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة &#34;بوسي&#34;

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة "بوسي"

التعليق الأول لـ&#34;شهيرة&#34; بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

التعليق الأول لـ"شهيرة" بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

عربي

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رئيس الحكومة البريطانية يريد الاستقالة لأن راتبه لا يكفيه

رئيس الحكومة البريطانية يريد الاستقالة لأن راتبه لا يكفيه

مبعوث ترامب: على السعودية اتخاذ قرار التطبيع مع إسرائيل

مبعوث ترامب: على السعودية اتخاذ قرار التطبيع مع إسرائيل