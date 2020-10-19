نابلس: مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين في دير الحطب بالمياه العادمة

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رام الله - دنيا الوطن

أغرق مستوطنون، اليوم الاثنين، أراضي المواطنين في قرية دير الحطب شرق نابلس، بالمياه العادمة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني (الون موريه) أغرقوا أراضي المواطنين في الجهة الشرقية من قرية دير الحطب بالمياه العادمة، بالتزامن مع موعد قطف ثمار الزيتون، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف أن غالبية هذه الاراضي مزروعة بأشجار الزيتون، الامر الذي يشكل خسارة كبيرة للمزارعين بعد التلوث الناتج عن هذه المياه.