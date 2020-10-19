شؤون فلسطينية

خالد: الأزهر يغضب للفلسطينيين وحكومة البحرين تحتفل بعلاقات رسمية مع الاحتلال

خالد: الأزهر يغضب للفلسطينيين وحكومة البحرين تحتفل بعلاقات رسمية مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالموقف المشرف الذي صدر عن الأزهر الشريف يوم امس الأحد وأدان فيه مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية باعتبارها تشكل تعديا صارخا على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ولن تغير من حقيقة عروبة الارض ومن حقيقة أن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الشعب الفلسطيني المظلوم ، صاحب الحق والأرض ، ودعوته قي بيان غاضب المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات للوقوف ضد هذه التصرفات الاستعمارية التي يمارسها هذا الكيان ، ويدفع بها الاوضاع إلى مزيد من التعقيدات .

وفي الوقت نفسه استنكر بقوة توقيع حكومة البحرين مع وفد اسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات ، بحضور وفد اميركي برئاسة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك فتح سفارات والتعاون البيني في مجالات عدة ، كتعزيز التجارة والاستثمار والطيران المدني والطاقة والبيئة والمياه والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والبريد والصحة والزراعة والتعاون القضائي ، وهو اتفاق تزامن مع مصادقة حكومة اسرائيل على بناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات عدة بما فيها تلك ، التي تقع في عمق الضفة الغربية ، في خطوة أثارت ردود فعل دولية منددة بهذه الأعمال ، التي وصفها الازهر الشريف بالاستعمارية .

وأكد تيسير خالد بأن ما قامت به حكومة البحرين يندرج في سياق الاستجابة لتعليمات وأوامر الادارة الاميركية وضغوطها على عديد الدول في الخليج العربي وفي المنطقة لتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وبأن استجابة حكومة البحرين لتلك التعليمات والأوامر شيء وموقف الشعب العربي البحريني الأصيل ، الذي يرفض تطبيع العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي شيء آخر.

 وعبر عن ثقته بمواقف القوى الوطنية والتقدمية البحرينية التي عبرت عن معارضتها الواسعة لسياسة الحكومة في البحرين ودعا الى تعزيز وتطوير العلاقات معها في النضال الوطني والقومي الأخوي المشترك ضد أعداء شعوب الامة العربية ومخططاتهم للهيمنة على المنطقة وتسخير ثرواتها وخيراتها وموقعها في خدمة أطماعهم العدوانية ومشاريعهم للسيطرة والتحكم  والعدوان وإشاعة عدم الاستقرار في عموم المنطقة .


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