الاحتلال يحكم عن الأسير عمر أبو الرب بالسجن 14 شهرًا

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم الأحد بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرًا على الأسير عمر أبو الرب من مدينة جنين، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل.





وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشاب أبو الرب بعد مداهمة منزل عائلته في جنين وتحطيم محتوياته بتاريخ 17/2/2020، ونقلته الى التحقيق في مركز "الجلمة".





وأضاف أن مخابرات الاحتلال وجهت له تهمة "الانتماء لتنظيم محظور والمشاركة في فعاليات تضر بالاحتلال وتشكل خطر على أمنه"، وبعد تأجيل محاكمته 8 مرات أصدرت بحقه حكم بالسجن لمدة 14 شهرًا، امضى منها 8 شهور حتى الان.





رام الله - دنيا الوطن