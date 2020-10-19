نادي الأسير: أسرى الشعبية يحققون مطالبهم ويقررون تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نادي الأسير أن أسرى الجبهة الشعبية علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة أربعة أيام، بعد تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب عبر تحديد سقف زمني محدد لمدة عزله، ونقله من عزل سجن "مجدو" إلى سجن "ريمون" ليكون قريب من رفاقه الأسرى، والسماح لرفيق آخر أن يكون معه، ولعائلته بزيارته.



وأوضح نادي الأسير أن من ضمن ما تم الاتفاق عليه، إنهاء العقوبات وعمليات النقل والعزل التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى المضربين وعددهم قرابة الـ(60) أسيراً.



وجاءت الاستجابة لمطالب أسرى الشعبية بجهود جرت طوال الليلة الماضية في سجن "ريمون" من كافة الفصائل إلى جانب أسرى الجبهة الشعبية، وسيكون استمرار تعليق الإضراب مرهون بالتزام إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.