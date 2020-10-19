الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 264 منشأة وتخالف خمس أخرى





وتم زيارة ومتابعة 264 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 243 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة، ووجهت التنبيه الشديد لـ 16 منشأة غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطنأشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات الى أن، لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.