مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

تستعد السلطات الصحية المصرية، للعمل على تطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





وقال د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن "أحد تلك اللقاحات الآن في طور أخذ الموافقات من هيئة الدواء ووزارة الصحة لتحضير العينات الأولية للاستخدام الإنساني، الخاصة بالمرحلة الأولى للتجارب الإكلينيكية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأوضح أن التجارب في مرحلتها الأولى ستتم على نحو 15 شخصا، مستطردا: "نحن في انتظار التصريح وسنبدأ في تصنيع العينة الأولية خلال أسبوع، ونبدأ خلال أقل من أسبوعين في المرحلة الأولى للتجارب".





رام الله - دنيا الوطن