فيروس (كورونا) يضرب البرلمان الإيطالي

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ما لا يقل عن 20 عضوا بمجلس النواب الإيطالي، أحد مجلسي البرلمان في البلاد، بفيروس (كورونا).



ووفق صحيفة (الجمهورية) فقد تم وضع اثنين من المشرعين الآخرين في عزل ذاتي احترازي، كما تم تعليق جميع عمليات التصويت في المجلس الأسبوع المقبل، إلا أن المناقشات واجتماعات اللجان ستستمر.



وصرحت مارياستيلا جيلميني، من حزب (فورزا إيطاليا) المعارض لوكالة أنباء (أدنكرونوس): "لا يجب تعليق الديمقراطية في مثل هذه اللحظة المعقدة".



وخلال 24 ساعة، سجلت إيطاليا قرابة 11 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا)، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المزيد من القيود لوقف انتشار الفيروس في وقت لاحق اليوم.