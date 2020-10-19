مخاوف من عملية قنص.. جيش الاحتلال يصدر قراراً بشأن المزارعين الإسرائيليين عند حدود القطاع





وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أنه بسبب مخاوف من عملية قنص، قررت فرقة غزة صباح اليوم منع المزارعين الإسرائيليين من دخول الحقول القريبة من السياج الحدودي.





وأضافت الصحيفة: أنه "قيل لهم (هذه عملية لحماية الأرواح)، في ذات نفسه لا توجد إرشادات خاصة للمستوطنين في الغلاف".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قراراً، بشأن المزارعين الإسرائيليين عند الحدود مع القطاع.