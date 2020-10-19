بعد مقتل معلم التاريخ.. ماكرون: أطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة "الإرهاب"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوزراء المعنيين بشؤون الأمن في البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية مقتل معلم تاريخ.



ووفق موقع (الجزيرة.نت) فقد قال قصر الإليزيه، في بيان له: "ماكرون ترأس جلسة استثنائية لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث قضايا التصدي للإرهاب في فرنسا"، حيث "طالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذا التهديد".



وأوضحت قناة (BFM) الفرنسية أن الاجتماع تكلل باتخاذ قرار تشديد إجراءات الأمن في المؤسسات التعليمية ورفع درجة الاهتمام بالتدوينات والرسائل المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت القناة أنه تم بعد جريمة القتل رصد أكثر من 20 منشورا دعما لمقتل معلم التاريخ التي صنفتها السلطات عملا إرهابيا، وتعهدت أجهزة الأمن بمحاسبة ناشري هذه الرسائل.



يذكر أن شابًا يدعى عبد الله أنزوروف، قتل معلم التاريخ، صمويل باتي، (47 عاما)، أمام إحدى المدارس الإعدادية بضاحية (كونفلانس سانت أونورين) شمال باريس، الجمعة الماضي، حيث قطع رأسه بسكين وحاول تهديد عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان وقتلوا المهاجم بالرصاص.