البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مملكة البحرين في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.





كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تسجيل331 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



ومن بين الإصابات، 112 حالة بين العمالة الوافدة، و213 لمخالطين، فيما أشارت "الصحة" إلى تعافي 479 شخصاً من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 74320 شخصا.



وبينت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 77 حالة، في حين أن 3243 حالة وضعها مستقر.





رام الله - دنيا الوطن