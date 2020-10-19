"الشعبية" بسجون الاحتلال: التوصل لاتفاق لإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب

أعلنت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم التوصل ليلة أمس الأحد إلى اتفاق مع مصلحة السجون بإنهاء عزل، الأسير وائل الجاغوب في وقت قريب جداً لا يتجاوز نهاية العام، ونقله إلى مكان قريب جداً من زملائه في سجن (ريمون).





جاء ذلك وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، رضوخاً للخطوات النضالية التي أعلنها أسرى الجبهة في معركة "عهد الأوفياء"، وبعد تدخل قوي وجهود حثيثة بذلتها فصائل العمل الوطني في السجون وعلى وجه التحديد في سجن (ريمون) من (فتح وحماس والجهاد)، وبضغطٍ عالٍ من الجميع على إدارة مصلحة السجون لحل قضية عزل الجاغوب.





وسيتمكن زملاؤه وفق البيان، من التواصل معه بشكلٍ منتظمٍ، وإدخال أحد الرفاق عنده والسماح بزيارة عائلته حتى خروجه من العزل.





وأكدت قيادة الشعبية في السجون، بالبيان، وبناءً عليه، قامت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال بتعليق خطوات الإضراب ومعركة عهد الأوفياء حتى إخراج الرفيق من العزل.



وتابعت بيانها قائلة:" تعهدت الجبهة ومعها جميع القوى بتنفيذ خطوات نضالية موحدة إذا لم يلتزم الاحتلال بهذا الاتفاق".



رام الله - دنيا الوطن