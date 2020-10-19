الحزب الحاكم في ألمانيا يسعى لاختيار زعيم جديد بعد ميركل عبر التصويت الالكتروني

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رام الله - دنيا الوطن

يخطط الحزب (المسيحي الديمقراطي) الحاكم في ألمانيا، "الذي تنتمي المستشارة أنغيلا ميركل"، تغيير شكل اجتماع حاسم في كانون الأول/ ديسمبر لاختيار زعيمه التالي.



ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فإنه سينظر إلى الفائز بقيادة الحزب (المسيحي الديمقراطي) باعتباره المرشح الأوفر حظا لخلافة ميركل في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، لكن جائحة فيروس (كورونا) ألقت بظلال من الشك على خطط الحزب لعقد مؤتمره في كانون الأول/ ديسمبر في شتوتغارت.



وقالت مصادر في الحزب: "بدلا من التجمع المعتاد لحوالي ألف مندوب، يبحث بعض مسؤولي الحزب المسيحي الديمقراطي إجراء تصويت متزامن في 10 مواقع أو أكثر".



وسيجتمع كبار المسؤولين فقط مع الساعين للمناصب القيادية شخصيا، وسيلقي المرشحون خطاباتهم عبر رابط الفيديو.