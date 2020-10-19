للمرة الأولى.. طائرة ركاب إماراتية تهبط بمطار تل أبيب قادمة مباشرة من أبوظبي



وتبحر سفينة الحاويات "MSC Prais" على خط يربط الهند والامارات مع ميناء حيفا، ومن ثم الى موانئ الشاطئ الشرقي من الولايات المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنهبطت طائرة ركاب إماراتية صباح اليوم الاثنين، بمطار تل أبيب قادمة مباشرة من أبوظبي، وذلك للمرة الأولى بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين.واتفقت إسرائيل والإمارات أمس الأحد، على تسيير عشرات الرحلات المنتظمة لطائرات الركاب والنقل أسبوعيا بينهما اعتبارا من الأسابيع القريبة، فيما سيتم توقيع الاتفاق رسمياً في مراسم تقام بعد يومين في مطار بن غوريون الدولي بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وسيتيح الاتفاق الجديد ايضا لشركات طيران إسرائيلية وأجنبية تسيير رحلات من إسرائيل الى الشرق الأقصى وأستراليا عبر الامارات، مما يؤدي الى تقليص مدتها وبالتالي الى تخفيض أسعارها بشكل ملموس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وكانت قد وصلت الى ميناء حيفا الاسبوع الماضي أول سفينة شحن ‎إماراتية مباشرةً من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي، وسيتم فتح خط بحري أسبوعي بين البلدين.