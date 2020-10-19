"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً، حتى السابعة صباحا بشكل يومي.



وسُجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثا سير، لم ينتج عنهما أي إصابات، سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.