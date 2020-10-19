مستشفى هداسا: تدهور طرأ على صحة عريقات هذا الصباح وحالته الآن حرجة
رام الله - دنيا الوطن
وصف مركز (هداسا) الطبي في إسرائيل اليوم الاثنين، حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بأنها أصبحت حرجة.
وصف مركز (هداسا) الطبي في إسرائيل اليوم الاثنين، حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بأنها أصبحت حرجة.
وأفاد المركز بأنه "بعد استقرار حالته خلال الليل، تدهور طرأ على صحة السيد صائب عريقات هذا الصباح وتعرف حالته الآن بأنها حرجة".
وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات، أمس الأحد، أن عريقات، المصاب بفيروس (كورونا)، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ 1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة.
وفي وقت سابق، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم نقل عريقات، إلى القدس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).
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