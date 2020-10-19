شؤون فلسطينية

رئيس (موساد): المفاوضات مع الفلسطينيين يجب ألا تكون شرطاً لاستمرار التطبيع

رئيس (موساد): المفاوضات مع الفلسطينيين يجب ألا تكون شرطاً لاستمرار التطبيع
رئيس موساد ورئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس (موساد) في إسرائيل، يوسي كوهين: إن التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين يجب ألا يشكل شرطاً أو عائقاً أمام الاستمرار في الاتصالات للتطبيع مع دول المنطقة. 

وأضاف في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الليلة الماضية: أن إسرائيل تأمل في أن تُقيم دول أخرى علاقات رسمية معها، وأنها على اتصال مع دول عديدة في المنطقة وخارجها في الشرق الأوسط وإفريقيا. 

وشدد رئيس (موساد) على أن الاتفاقيات مع دول الخليج "تمنحنا عمقا استراتيجيا هاماً ضد محور الشر الذي تديره إيران"، وفق زعمه.

وقد عاد إلى إسرائيل، الليلة الماضية الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات قادماً من المنامة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.

وقال بن شابات: إن "هذه مجرد البداية وأن البحرينيين أصبحوا أصدقاءنا وشركاءنا".

وبدوره أعرب وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، عن امله في أن تؤدي الاتفاقيات إلى علاقات طبيعية ومصادقة بين البلدين، وشدد على أهمية إيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام.

أخبار ذات صلة

الأحمد: الرئيس عباس يواصل اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي بشأن اعتراف رسمي بدولة فلسطين

الأحمد: الرئيس عباس يواصل اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي بشأن اعتراف رسمي بدولة فلسطين

مخاوف من عملية قنص.. جيش الاحتلال يصدر قراراً بشأن المزارعين الإسرائيليين عند حدود القطاع

مخاوف من عملية قنص.. جيش الاحتلال يصدر قراراً بشأن المزارعين الإسرائيليين عند حدود القطاع

&#34;الشعبية&#34; بسجون الاحتلال: التوصل لاتفاق لإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب

"الشعبية" بسجون الاحتلال: التوصل لاتفاق لإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

مستشفى هداسا: تدهور طرأ على صحة عريقات هذا الصباح وحالته الآن حرجة

مستشفى هداسا: تدهور طرأ على صحة عريقات هذا الصباح وحالته الآن حرجة

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً وسط مدينة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً وسط مدينة بيت لحم

قلقيلية: قرار بتمديد إغلاق المدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات في بلدة جيوس

قلقيلية: قرار بتمديد إغلاق المدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات في بلدة جيوس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأحمد: الرئيس عباس يواصل اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي بشأن اعتراف رسمي بدولة فلسطين

الأحمد: الرئيس عباس يواصل اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي بشأن اعتراف رسمي بدولة فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً وسط مدينة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً وسط مدينة بيت لحم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الإثنين: حار في معظم المناطق الفلسطينية والحراراة أعلى من معدلها السنوي

طقس الإثنين: حار في معظم المناطق الفلسطينية والحراراة أعلى من معدلها السنوي

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض بغزة

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض بغزة

كشف تفاصيل اجتماع الأمناء العامون للفصائل برام الله بشأن تطورات الحوار الوطني

كشف تفاصيل اجتماع الأمناء العامون للفصائل برام الله بشأن تطورات الحوار الوطني

منوعات

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية &#34;على رمش عيونها&#34;

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية "على رمش عيونها"

حمدي الوزير: &#34;أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين&#34;

حمدي الوزير: "أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين"

عربي

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

مصر: استعدادات لتطوير أكثر من لقاح ضد فيروس (كورونا)

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البحرين: تسجيل 331 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رئيس الموساد يكشف الدولة العربية الأقرب للتطبيع مع إسرائيل

رئيس الموساد يكشف الدولة العربية الأقرب للتطبيع مع إسرائيل

إسرائيل توجه طلباً رسمياً للبحرين لفتح سفارة في المنامة

إسرائيل توجه طلباً رسمياً للبحرين لفتح سفارة في المنامة