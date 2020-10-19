رئيس الحكومة البريطانية يريد الاستقالة لأن راتبه لا يكفيه

بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد نواب بحزب المحافظين البريطاني، عزم رئيس الحكومة بوريس جونسون الاستقالة من منصبه، مع حلول الربيع المقبل.



ووفق ما نقل موقع (عربي 21) عن صحيفة (ميرور) فإن بوريس كان يشتكي بصورة خاصة من عدم مقدرته على العيش براتب رئيس الوزراء المحدد بـ"15402" جنيه إسترليني. لكنه في المقابل يريد أولا 6 أشهر، من أجل متابعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورؤية التحول بشأن وباء (كورونا).



ونقلت الصحيفة عن النواب قولهم: "إن جونسون يشعر بالغيرة من سلفه تيريزا ماي، التي تكسب أكثر من مليون جنيه استرليني من المحاضرات التي تلقيها، منذ استقالتها من الحكومة العام الماضي"، معربًا عن اعتقاده أنه قادر على الحصول على الأقل على ضعف ما تحصل عليه ماي.



وأِشارت الصحيفة إلى أن جونسون وقبل فترة قصيرة من دخوله مقر الحكومة، جنى 160 ألف جنيه إسترليني في شهر واحد من خطابين ألقاهما، كما أنه تقاضى 23 ألف جنيه شهريا مقابل عمود صحفي عادي.



ولفت أحد النواب إلى أن لدى بوريس 6 أطفال، وبعضهم صغير بما يكفي ليحتاج إلى مساعدة مالية، وكان عليه أن يدفع لزوجته السابقة مارينا ويلر، دفعة مالية كجزء من صفقة الطلاق".



وأضافت الصحيفة: "لدى جونسون أيضا خطه لتعليم ابنه البالغ من العمر 6 أشهر في المستقبل، واذا أرسله إلى مدرسته القديمة في إيتون فسيحتاج إلى 42 ألف جنيه إسترليني في السنة".



وقالت (ميرور) روساء الوزراء السابقين يتقاضون مبالغ كبيرة، فعلى سبيل المثال يطلب ديفيد كاميرون 120 ألف جنيه إسترليني لإلقاء خطاب، وتوني بلير تقدر ثروته بنحو 22 مليون جنيه إسترليني من المحاضرات والاستشارات.