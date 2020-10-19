قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً وسط مدينة بيت لحم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أسيراً محرراً من منطقة شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن جيش الاحتلال اعتقل عبد الهادي عارف حماد، بعد دهم منزله وتفتيشه، والعبث بمحتوياته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).