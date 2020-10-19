قلقيلية: قرار بتمديد إغلاق المدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات في بلدة جيوس

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، تمديد إغلاق المدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات في بلدة جيوس، حتى مساء الخميس.



يأتي ذلك نظراً لتزايد عدد الإصابات في البلدة بشكل متسارع ووصولها لأكثر من 48 إصابة، وذلك لكسر السلسلة الوبائية في البلدة، وتمكين الطب الوقائي من تتبع الخارطة الوبائية وأخذ الفحوصات اللازمة وانتظار نتائج الفحوصات، والحد من انتشار الفيروس.



وأكد أن الاحتفالات والأعراس والتجمعات هي السبب الرئيس لانتشار الفيروس وعليه يمنع المشاركة فيها، ونؤكد "أننا سنتعامل مع المخالفين بالقانون".